Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Adıyaman’da yaşlı bir kadın, iki torunuyla yaşadığı evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi
Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi’nde Ayşe Uyanık’a (66) ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi Ayşe Uyanık, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
'YETİMLERİMLE ORTADA KALDIM'
Evinin yanmasını ağlayarak izleyen Uyanık’ı yanındaki torunları "Nine ağlama" diye teselli etmeye çalıştı. "Yetimlerimle ortada kaldım." diyerek gözyaşı döken Uyanık’ın, evde iki torunuyla yaşadığı öğrenildi.
AA