Eviniz de kışa hazır mı?

2018 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONU

Karaca Home, İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Züccaciye, Ev ve Mutfak Eşyaları, Dekoratif & Hediyelik ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı Zuchex 2017’de, 1000m2’lik alanı ile 7. kez yerini alıyor.Karaca Home, her sene yüzlerce markanın katılımıyla gerçekleşen Zuchex Fuarı’nda yepyeni Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonunu ve yeni evlenecek çiftlere özel, farklı tarzlara hitap eden şık çeyiz setlerini de sergileyecek.İnovasyona verdiği önem ile Karaca Home, ev tekstili sektöründe farklı kumaş teknolojileri kullanarak hazırladığı yepyeni ürünleriyle Zuchex’te yerini alıyor. Karaca Home’un siyah beyaz desenlerin ahengini bir araya getiren Piano serisi, yumuşacık pamuklu Cotton Comfort koleksiyonu, minikler için özel tasarlanmış bebek koleksiyonu ve gençlik enerjisini yansıtan genç koleksiyonları da ziyaretçilerle buluşacak. Karaca Home, ayrıca ev tekstil koleksiyonlarıyla kombinlenerek yaşam alanlarını hareketlendiren aksesuar ürünlerini fuara taşıyacak.Karaca Home 1. Hall’deki fuar alanında her köşede bambaşka bir konsept yaratarak, ziyaretçilerin farklı tarzlarda dekore edilmiş ortamları deneyimlemelerini sağlayacak.