Evinizde tahta kurusu olduğuna dair işaretler

İşte, tahtakuruları evinizi sarmadan önce onları fark etmenize ve onlarla kolay başa çıkabilmenize yardımcı olacak 5 işaret:





Kaşıntılı kırmızı lekeler

Hassas bir cilde sahipseniz veya yüzünüzde, kollarınızda, bacaklarınızda, göğsünüzde veya sırtınızda küçük kırmızı kaşıntılı yaralar olduğunu fark ettiyseniz, evinizde tahtakurusu olabilir. Bu yaralar kolayca iltihaplanabilir; onları kaşımak kanamaya ve enfeksiyona neden olabilir.

Kanlı veya koyu renkli lekeler

Yatağınızda veya giysilerinizde kırmızı lekeler olup olmadığını kontrol edin. Beslendiği sırada veya sonrasında bir böceği ezerseniz, kan lekesi kalır. Tahtakurularının dışkı maddesinin koyu renkte olması sebebiyle, bu tarz lekeler görürseniz de muhakkak önleminizi alın.

Bu lekeleri yatak çarşaflarınızda ve yatağınızın dikişleri, yayları ve ahşabı gibi ulaşılması zor yerlerde bulabilirsiniz. Ayrıca duvarlarınızı ve varsa duvar kağıdınızın altını da kontrol edin, çünkü tahtakuruları orada da dışkı maddesi bırakabilir.

Küflü koku

Tahtakurularının hormonlarını serbest bırakan koku bezleri vardır ve birçoğu etrafına koku bıraktıkça güçlü ve nahoş olur. Odanız ya da kıyafetleriniz küflü yiyecekler gibi kokuyorsa, kesinlikle endişelenmek için bir nedeniniz var demektir.

Tahtakurusu kabukları

Tahtakuruları büyüdükçe derilerini dökerler, bu yüzden etrafta açık renkli böcek kabukları arayın. Yatak yastıklarınızı, yatağınızın dikişlerini, sandalyeleri, kanepeleri ve minderlerin arasını inceleyin. Çekmecelerinizi ve kıyafetlerinizi de kontrol ettiğinizden emin olun.

Mobilyaların üzerindeki beyaz lekeler

Mobilyanızda beyaz lekeler görürseniz, bunlar tahtakurusu yumurtaları veya yumurtalarının kabukları olabilir. Pirinç taneleri şeklinde ve parlak yarı saydam veya beyaz renktedirler.

Ayrıca onları çıplak gözle görmek mümkün. Ancak odaların bir el feneri ve bir büyüteçle birlikte teftiş edilmesi kesinlikle daha iyi olacaktır, çünkü tahtakuruları bu yumurtalarını genellikle yatak ve mobilyalarınızın birleşme yerlerine ve eklerine yerleştirir.





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