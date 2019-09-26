Evinizi depremde nasıl güvenli hale getirebilirsiniz? Gerçekleşen deprem eğer yıkıma sebep olacak kadar şiddetli değilse bile birçok insan evdeki eşyalardan ötürü fiziksel zararlar görebiliyor. Bu nedenle evi depreme karşı alınacak önlemler arasında ev düzeni oldukça önemli. İşte depreme karşı alınacak önlemlerden ev için olanlar.