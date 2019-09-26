Evinizi depremde nasıl güvenli hale getirebilirsiniz?
Gerçekleşen deprem eğer yıkıma sebep olacak kadar şiddetli değilse bile birçok insan evdeki eşyalardan ötürü fiziksel zararlar görebiliyor. Bu nedenle evi depreme karşı alınacak önlemler arasında ev düzeni oldukça önemli. İşte depreme karşı alınacak önlemlerden ev için olanlar.
- Alt raflara büyük ve ağır nesneler yerleştirin.
- Cam kavanoz veya kırılabilir her türlü mutfak eşyasını alçak raflarda ve mümkünse kilitlenebilir, çengelli dolaplarda saklayın.
- Tablo, ayna gibi ağır eşyaları yatak ve koltuklardan uzağa konumlayın.
- Arızalı elektrik kablolarını ve sızıntı yaptığından şüphelendiğiniz gaz bağlantılarını onarmayı ötelemeyin. Gazı direkt kapatacak bir vana da tercih edebilirsiniz.
- Depremin yarattığı sarsıntıdan ötürü oluşabilecek gaz ve su sızınılarını mümkün mertebe engellemek için borulara esnek bağlantı parçaları takın.
- Şofben, buzdolabı, fırın, kombi gibi devrilebilecek ağır eşyaları duvara ya da zemine sabitleyin.
- Mutfak dolaplarını mandallı olanlardan tercih edin ve güçlü mandallar kullanın.
- Odun sobası ya da şömine kullanıyorsanız uçlarını sabitleyin.
- Ağır veya devrilmesi muhtemel her türlü nesneyi odaların çıkış kısmından ve evin dış kapısından uzak tutun. Çıkış yolları açık olsun.
- Değerli eşyalarınızı ve boncuk tipi el işi malzemelerinizi kuyumcu macunuyla sabitleyin. Böylece düşüp kaybolmalarına ya da panik esnasında birilerinin düşmesine engel olursunuz.