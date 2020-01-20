Evinizi kaç günde satabilirsiniz?

Konut sektörü 2020 yılına hızlı başladı. Konut kredisi faizlerinin ikinci elde yüzde 0.99, sıfır konutta ise yüzde 0.79’a gerilemesi piyasaya hareket getirdi. Kredi faizlerinin ucuzlaması en çok ikinci el konuta yaradı. Şu anda Türkiye’nin dört bir köşesinde ikinci el konut ilanı bulmak mümkün. Ancak her konutun alıcısıyla buluşması için bir pazarlama süresi var. Türkiye ortalamasında bir evin pazarlama süresi 77 gün. Yani, evinizi satışa koyduğunuzda en az 2.5 ay bekleyebilirsiniz.

1 milyona yakın

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, POSTA için Türkiye genelindeki konut stoku ve konut pazarlama süreleri ile ilgili verilerini paylaştı. Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde 906 bin 205 adet satılık konut stoku bulunuyor. Satılık konut stokunun yüzde 30’u İstanbul’da, yüzde 14’ü Ankara’da ve yüzde 9’u İzmir’de yer alıyor. Ortalama satış fiyatı 288 bin 960 TL.

Adana ve Bayburt

Endeksa.com verilerine göre, Türkiye’de en hızlı konut satılan iller Adana ve Bayburt. Bu iki ilde konut satışının süresi 61 gün. Yani iki ay gibi bir sürede satışa koyduğunuz evinize alıcı bulmanız mümkün. Adıyaman, Diyarbakır, Erzincan, Van ve Iğdır, 62 günlük bekleme süresiyle hızlı satış yapılan illerden. Bu illeri 63 gün ile Aksaray izliyor.

En uzun süre Ardahan’da

Endeksa.com verilerine göre, konutların uzun süre satılmayı beklediği il ise 95 günlük süresiyle Ardahan. Bu ilde satışa çıkan bir evin satılması 3 ayı biraz geçiyor. Ardahan’ın ardından 94 günlük pazarlama süresiyle Muğla, 92 günlük süreyle Rize ili Karabük ve 91 günlük süreyle Giresun, Sinop, Trabzon, Tunceli ile Düzce geliyor.

Hazırlayan: Meltem Kara