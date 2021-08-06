Evinizi sinema salonuna çevirin

Acer’ın Full HD çözünürlüklü ve 3D destekli DLP projeksiyonu P5530i, evde sinema ve oyun meraklılarına etkileyici görüntü özellikleri ile gün ışığında bile sinema veya oyun keyfi yaşatabiliyor. Ayrıca P5530i ve 3 boyutlu gözlüklerle evinizin konforunda en sürükleyici eğlenceyi 3 boyutlu olarak deneyimleyebiliyorsunuz.

Parlak ve doygun renkler ile etkileyici görüntüler

4.000 ANSI lümen parlaklık oranı ile aydınlık ortamlarda dahi kristal netliğinde, canlı görüntüler sunan P5530i, yansıtılan görüntünün her bir karesini analiz ederek 20.000:1'e ulaşan çarpıcı dinamik kontrast oranı ile görüntüde mükemmel bir denge kuruyor. P5530i’nin ColorBoost 3D teknolojisi, binlerce saatlik kullanımdan sonra bile hem 2D hem 3D içeriklerde renklerin doğada olduğu gibi canlı ve gerçekçi olmasını sağlıyor. Acer LumiSense teknolojisi izlediğiniz içeriğe göre görüntü parlaklığını ve renk doygunluğunu ayarlarken, renk bozulmasını önlemek için dinamik RGB seviyelerini kontrol eden ColorSafe II teknolojisiyle tutarlı ve doğal renklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Acer P5530i gözlerinizin sağlığını da düşünüyor

P5530i’nin BlueLightShield teknolojisi ise uzun süre projeksiyon karşısında vakit geçirenlerin göz yorgunluğunu önlemek için zararlı mavi ışıkları filtreliyor. Cihazın farklı senaryolara uygun üç filtre seviyesi var. Her seviye içeriğe göre mavi ışık seviyesini optimize edecek dinamik bir mekanizma içeriyor. BlueLightShield teknolojisi, mavi ışığı %30'a kadar azaltarak gözlerinizi mavi ışığın olumsuz etkilerine karşı koruyor.

Hızlı ve kolay bir kullanıcı deneyimi sizi bekliyor

Crestron uyumluluğu, projeksiyonu kablosuz olarak veya bir LAN ağı üzerinden kontrol etmenizi sağlarken, çoklu giriş ve çıkış özellikleri kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. DVD oynatıcıları, oyun konsolları ve daha fazlasını bağlamaya yarayan iki adet HDMI girişi sayesinde eğlenceye erişmek oldukça kolay. P5530i ayrıca 1 adet VGA çıkışına ve 1 adet USB girişine sahip. Cihazın Multimedya Yürütme özelliği ile kişisel USB sürücünüzdeki fotoğrafları ve belgeleri kolayca paylaşabileceğiniz gibi Mobil USB Görüntüleme özelliği ile de istediğiniz içerikleri hızlı ve kolay bir şekilde aktarabilirsiniz. Projeksiyonun özellikle sesli sunum ve videolarda işinize yarayacak 16 Watt gücünde entegre hoparlörü bulunuyor. Bu güçlü dahili hoparlör sayesinde kendinizi film, müzik ve oyunların daha fazla içinde hissedebiliyorsunuz. Kolay kablosuz projeksiyon seçenekleri ve kablosuz dongle tasarımı ile kabloların yarattığı karmaşadan kurtulmanız mümkün.

Esnek kurulum özellikler

P5530i’nin 1.3x optik zoom özelliği ile geniş bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Cihazın Yatay ve Dikey Keystone düzeltme ve 4 köşe ayarı, her seferinde mükemmel oranlandırılmış resimler üreterek, çarpık ve bozuk görüntülerin oluşmasını önlüyor. Otomatik Tavan Montajı Düzeltmesi özelliği ile ise projeksiyonu ters çevirdiğinizde yansıtılan görüntü de otomatik olarak ters çevrilmiş oluyor. Üstten Yüklemeli Lamba Tasarımı ile cihaz tavana monte edildiğinde bile sadece birkaç basit adımda hızlı bir şekilde lamba değişimi yapabilirsiniz.