Evinizi sonbahara hazırlayın



Sonbaharın iddialı rengi Pantone tarafından belirlendi

Renk seçimi sonbahar dekorasyonu için en önemli detaylardan biri. Soğumaya başlayan havalara karşı mekanları ısıtacak renkleri kullanmak evde geçirilen saatlerin arttığı bu mevsimi daha keyifli geçirmeyi mümkün kılıyor.500 farklı kılıf ve renk seçenekleri ile dekorasyonda sabit renge son veren Buka Sofa’nın Tasarım ve Proje Müdürü Hans Jörg Stöger, sonbahar dekorasyonu için sıcak ve dinlendirici renkleri ile doğanın kendi renklerini kullanmanın evlere farklı bir dokunuş getireceğini belirtiyor.Sonbaharın renklerini, dokusunu, doğadaki mevsim değişikliğinin her detayını evlerimizde hissetmenin ip uçlarını veren Hans Jörg Stöger; koltuk ve kanepelerde kullanılabilecek ilk renk önerisini kırmızıdan yana kullanıyor.Stöger ”Bu yıl Pantone sonbaharın favori renkleri arasında Grenadin olarak isimlendirdiği kırmızının bir tonunu belirledi. Dinamik, canlı kırmızı olarak bilinen bu renk modadan dekorasyona kadar kendini gösterecektir. Bu yıl sonbahara ilham veren baskın renklerden biri kırmızı ve tonları olacak” dedi. Kanepe ve koltuklarını bu iddialı renkten yana kullananalar için fildişi, çiğ ahşap renkleri gibi doğal renklerle kombinler yaratabileceklerini söyleyen Hans Jörg Stöger evlerinde klasik mobilyaları olanların bu rengi şık bir kontrast yaratmak için kullanabileceklerini ekliyor. Bu iddialı renk dışında Stöger; sıcak renklerden sarı ve turuncular, doğal renklerden gri ve kahvelerin de sıkça kullanabileceğini söylüyor.Buka Sofa’nın sonbahara uygun kılıflarıyla değişimi yakalayın Buka Sofa Tasarım ve Proje Müdürü Hans Jörg Stöger, evleri mevsim değişikliğine hazırlarken renk seçimi kadar kılıfların dokularının da mevsime uygun olması gerektiğini söylüyor. Kullanıcılarına sıkıldıkları zaman yeni kılıflar alarak tarzlarını yenileme şansı sunan Buka Sofa, sonbahara uygun trend, renk ve dokular sunuyor. Sonbaharın favori renkleri kırmızı, sarı, gri ve kahvenin birçok tonundaki kılıf seçenekleri aynı zamanda soğuyan hava koşullarına da uygun. İster yeni bir koltuk/kanepe ile isterseniz Buka Sofa koltuk/kanepenize yeni bir kılıf alarak evinizi sonbahara hazırlayabilirsiniz.