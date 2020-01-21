Evinizi taşırken mağdur olmayın

Tüketicilerin mağduriyet yaşadığı konulardan biri, evden eve nakliyat. Bir yerden başka bir yere taşınmak; anlaşılan fiyatın üzerinde fatura çıkartılması, hasar gören eşyaların zararının temin edilmemesi ya da hırsızlık olayları gibi pek çok sorunu beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar ise hizmet alınacak nakliye firmasının gerekli belgelerine bakılmasını, firmanın internet üzerinden iyice araştırılmasını ve firma hakkında şikayet olup olmadığının kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

Yazılı sözleşme

Konuyla ilgili vatandaşları uyaran Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “İnternette birçok nakliye firması anahtar teslim taşıma yaptığına dair ilan veriyor. Tüketici de eşyaların toplanıp, yeni evine montajı yapılmış şekliyle teslim edileceğini sanıyor. Ama çoğu zaman eşyalar kırılıyor ve hırsızlık oluyor. Bu nedenle mutlaka yazılı sözleşme yapılmalı. Ayrıca sigorta yaptığını ifade eden firmalar var. Ancak poliçe incelediğinde herhangi bir güvence sağlamadığı görülüyor” dedi.