Evinizi ve sofranızı yılbaşına hazırlayın



Buka Sofa Sunflower yeni yıl için hazır



Romantik mumluklar, yılbaşı renklerinde yastıklar

Yeni yılda sevdikleriniz için anlamlı ve kullanışlı bir hediye alternatifi olan mum ve mumluklarda yüzde 30 özel indirim yapan Buka Sofa; yeni yılda evlerini yenilemek isteyenler için tüm mobilya ürünlerinde yüzde 20 indirim ve ikinci kılıfta yüzde 40 indirim sağlıyor.Yeni yılın kendine özgü rengi kırmızı yılbaşı hazırlıklarında en çok tercih edilen renkler arasında. Buka Sofa’nın beğenilen modelleri arasında yer alan Sunflower, yılbaşı dekorasyonu için yeni yüzüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Buka Sofa mağazalarında yerini alan kırmızı renkli Sunflower yeşil ve beyaz ile kombinlenerek yılbaşını evde geçirecek olanların yeni yıl coşkusuna ortak oluyor.Buka Sofa yeni yılın vazgeçilmez renkleri arasında yer alan kırmızı, yeşil, gümüş ve altın renkli mumluklarını sofralarını renklendirmek isteyenlerin beğenisine sunuyor. Aralık ayı boyunca boyunca %30 indirimli olarak satışa sunulan mumluklar farklı desenleriyle şık bir hediye alternatifi oluyor. Buka Sofa’nın kırmızı ve yeşil tonlarındaki yastıkları ise hem evlere sıcak bir hava katıyor hem de yeni yılda ideal bir hediye oluyor.