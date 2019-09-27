Yaşanan depremin ardından depreme ne kadar hazır olduğumuzu test ettik. Vatandaşlar deprem anında ve sonrasında yapılacakları dikkatle takip ediyor. İletişim anlamında yaşanan sıkıntılar da olası bir deprem anında nelerle karşılaşabileceğimizin en büyük sınavı oldu.

Türkiye’nin deprem geçmişini hepimiz biliyoruz. Önceden alınacak önlemlerin ne kadar değerli olduğunu İstanbul depremi bize net bir şekilde anlattı aslında. Deprem çantası hazırlamak, deprem anında nasıl davranacağımızı bilmek belki de evlerimizin güvenli olup olmadığını test etmek için hala zamanınız var. Kesinlikle ertelenmemesi gereken bir şey varsa o da evlerinizin depreme dayanıklı olup olmadığı.

Bu durumda ilk yapılması gereken, yaşadığımız binaların depreme dayanıklı olup olmadığını test etmek. Dayanıklılık ölçümleri için İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne ya da İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı’na dilekçeyle başvurmak mümkün.

Ama daha önce, aşağıdaki testi çözerek durumunuzun ivediliği konusunda bir değerlendirme yapabilirsiniz. 12 soruluk testi çözün, yaşadığınız binayı tanıyarak ne yapmanız gerektiğini öğrenin.

DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

1- Binanızın bulunduğu yer:

- Kayalık zemin: 0

- Yüksek ve tepelik yer: 1

- Eğimin yüzde 20’den fazla olduğu yamaçlar: 2

- Çevresine göre çukur yerler: 3

- Dere yatağı ve dolgu zeminler: 4

- Sulu zeminler: 5

2-Binanız betonarme ise yaşı:

- 1-10 yıl: 0

- 10-11 yıl: 1

- 11-20 yıl: 3

- 21-30 yıl: 4

- 31 yıl ve üstü: 5

3- Binanızın taşıyıcı sistemi:

- Çelik ya da ahşap bina: 0

- Betonarme bina: 1

- Tuğla örgü yığma bina: 2

- Taş örgü yığma bina: 3

- Kerpiç örgülü bina: 4

-Kerpiç örgülü toprak damlı bina: 5

4- Binanızda bodrum kat ve rutubet sorunu var mı?

- Bodrum kat var, hiç rutubet olmuyor: 0

- Bodrum kat var, kışın rutubetli: 1

- Bodrum kat yok, rutubet yok: 2

- Bodrum kat var, sürekli rutubet var: 3

- Bodrum kat var, su birikiyor: 5

5- Binanız, zemin kat dahil kaç katlı?

- Tek katlı: 0

- İki katlı: 1

- Üç katlı: 2

- Dört-beş katlı: 3

- Altı-sekiz katlı: 4

- Dokuz kat ve üstü: 5

6- Binanızın zemin katı nasıl?

- Üst katlarla aynı: 0

- Üst katlardan daha içerde, ancak duvarlar kapalı: 1

- Kat yüksekliği diğer katlardan fazla, ancak duvarlar kapalı: 2

- Normal katlarla aynı, ancak duvar yok: 3

- Normal katlardan daha içerde, ancak duvar yok: 4

- Kat yüksekliği normal katlardan fazla, ancak duvar yok: 5

7-Bina çıkmaları nasıl?

- Binada hiç çıkma yok: 0

- Sadece balkonlar çıkma: 1

- Binanın bütününde 80 cm’e kadar kapalı çıkma var: 3

- Açık çıkmalar duvarlarla kapatılmış: 4

- Binanın bütününde 80 cm’den fazla çıkma var: 5

8-Binaya herhangi bir müdahale yapıldı mı?

- Binanın herhangi bir yerinde değişiklik yapılmadı: 0

- Binanın iç duvarlarında kaldırılan bölümler var: 1

- Binanın iç duvarlarında birden fazla kaldırılan bölüm var: 2

- Dış duvarlarda pencere açıldı veya pencereler büyütüldü: 3

- Binanın bütününde ilave pencere yapıldı ya da duvarla kaldırıldı: 4

- İç bölme ve duvarlar komple kaldırıldı (1 kat bile olsa): 5 ,

9-Binanın kullanım amacı değiştirildi mi?

- Bina yapım amacına göre kullanılıyor: 0

- Konut amaçlı yapıldı, normal katlar atölye olarak kullanılıyor: 1

- Zemin kat konut amaçlı yapıldı, dükkan ya da atölye olarak kullanılıyor: 2

- Binaya sonradan asansör montajı yapıldı: 3

- Sonradan çatı arasına bir tondan fazla kapasitesi olan su deposu yapıldı: 4

- Binaya sonradan asansör ve su deposu yapıldı: 5

10 -Binanızda şu ana kadar...

- Herhangi bir tamirat yapılmadı: 0

- Titreşimli bir aletle tamirat yapıldı: 1

- Yapının taşıyıcıları titreşimli bir aletle tamir edildi: 2

- Kolon ve kirişlere delik ve benzeri müdahale yapıldı: 3

- Kat ya da döşeme ilavesi yapıldı: 4

- Binada küçük de olsa yangın çıktı: 5

11-Binanızdaki daha önceki hasar ya da çatlaklar...

- Binanızda gözle görülür çatlak yok: 0

- Balkon döşemesinde ya da köşelerinde çok ince çatlak var: 1

- Çıkmalardaki dış duvarların kolon ve kirişlerin birleştiği yerde çok sayıda hasar var: 2

- İnce çatlaklar var ya da pencere altı ve hizasındaki duvarda yatay çatlaklar var: 3

- Dış duvarlarda, yatay ve düşey bina yüksekliğince çatlama var: 4

12- Bina şekli, plan şeması:

- Kare ya da çokgen: 0

- Dikdörtgen: 1

- Yıldız şeklinde: 2

- Binada derin boşluklar var: 3

- Bitişik bloklar aynı kat seviyesinde değil: 4

- Bitişik bloklar aynı yükseklikte değil: 5

DEPREM TESTİ DEĞERLENDİRME

Her soruya verdiğiniz yanıtların karşılığındaki değerleri toplayın...

DEPREM TESTİ SONUCU

0-6 puan arası: Binanızda ciddi bir deprem riski yok.

7-12 puan arası: Binanızda düşük deprem riski bulunuyor.

13-20 puan arası: Orta deprem riski sözkonusu, yapı uzmanlarca incelenmeli.

21-60 puan arası: Binanız, deprem etkilerine açık bir yapıya sahip.