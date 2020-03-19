Evinizin konforunda katılabileceğiniz 5 festival

Rootfire TV

Pazartesi başlayıp bugün son bulacak olan festivalin en azından bugün 16.00 ile 19.00 arasındaki yayınına katılabilir, festivalin geçmiş etkinliklerini kanal üzerinden izleyebilirsiniz. Festival, corona virüs salgını nedeniyle etkinliklerine ara verilen müzisyenlere destek olmayı amaçlıyor.





Left Bank Live

New York merkezli Left Bank dergisinin düzenlediği festivale hem Facebook hem de YouTube üzerinden katılabilirsiniz. Salı günü başlayan festival, pazar günü son bulacak. Toplam 12 saat canlı performanslara yer verilecek.

Coping With Dystopia

Coping With Dystopia ile her konserde başka bir oluşum için bağış toplanacak. Etkinliğin ayrıntılı bilgilerine Facebok sayfasından ulaşabilir, takvime göre istediğiniz grubu kendi Instagram profillerinden dinleyebilirsiniz. Konserler, yarın 17.00 ile 23.00 arasında devam edecek.

The Dub Rebellion

Tür olarak daha çok dubstep müziğe odaklanacak konser, bugün saat 16.20'de YouTube üzerinden başlayacak.

Musica & Sallones

Bu pazar saat 16.00'da, 15 bağımsız müzisyenin katılımıyla başlayacak parti, Instagram profili üzerinden takip edilecek.