Evinizin konforunda katılabileceğiniz 5 festival
Corona virüs salgını nedeniyle iptal edilen konserlere festivallere her gün bir yenisi daha eklenirken, dinleyicilerin ev konforunda deneyimleyebileceği etkinlikler de artıyor. İşte dünyanın her yerinden yataktan bile çıkmadan izleyebileceğiniz 5 festival... İster içeceklerinizi hazırlayın, ister evde dans edebileceğiniz bir alan belirleyin veya sandalyeleri, halıları kaldırın.
19 Mart 2020, Perşembe 13:13 Son Güncelleme:
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Rootfire TV
Pazartesi başlayıp bugün son bulacak olan festivalin en azından bugün 16.00 ile 19.00 arasındaki yayınına katılabilir, festivalin geçmiş etkinliklerini kanal üzerinden izleyebilirsiniz. Festival, corona virüs salgını nedeniyle etkinliklerine ara verilen müzisyenlere destek olmayı amaçlıyor.
Left Bank Live
New York merkezli Left Bank dergisinin düzenlediği festivale hem Facebook hem de YouTube üzerinden katılabilirsiniz. Salı günü başlayan festival, pazar günü son bulacak. Toplam 12 saat canlı performanslara yer verilecek.
Coping With Dystopia
Coping With Dystopia ile her konserde başka bir oluşum için bağış toplanacak. Etkinliğin ayrıntılı bilgilerine Facebok sayfasından ulaşabilir, takvime göre istediğiniz grubu kendi Instagram profillerinden dinleyebilirsiniz. Konserler, yarın 17.00 ile 23.00 arasında devam edecek.
The Dub Rebellion
Tür olarak daha çok dubstep müziğe odaklanacak konser, bugün saat 16.20'de YouTube üzerinden başlayacak.
Musica & Sallones
Bu pazar saat 16.00'da, 15 bağımsız müzisyenin katılımıyla başlayacak parti, Instagram profili üzerinden takip edilecek.
https://www.instagram.com/p/B940YxGHmiU/