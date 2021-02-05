Pratik Bilgiler Evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak lavanta kesesi yapımı

Evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak lavanta kesesi yapımı

Pratik Bilgiler

Evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak lavanta kesesi yapımı

Pahalı dolap kokuları yerine evde kendiniz mis gibi koku yayan lavanta keseleri yapabilir hem güzel koku elde edebilirsiniz hem de maddi açıdan avantaja geçmiş olursunuz. Peki, lavanta kesesi nasıl yapılır? Evde lavanta kesesi yapılışı...

05 Şubat 2021, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
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İster özel günlerde hediyelik olarak dağıtın isterseniz oda kokusu olarak kullanın. Evinizin her yerini mis gibi kokutacak lavanta kesesi yapmak oldukça basit. Peki, lavanta kesesi nasıl yapılır? Evde lavanta kesesi yapılışı...

Lavanta kesesi yapılışı

Malzemeler

  • Kadife kumaş
  • Elyaf
  • İğne iplik
  • Seçtiğiniz süsleme malzemeleri
  • Kurdele

Yapılışı

Kadife kumaşı alın ve bir yemek tabağı büyüklüğünde kesin. İğne ile kumaşın kenarlarını videodaki gibi kese oluşabilecek yuvarlaklıkta dikin. İçine kurutulmuş lavanta üzerine elyaf tekrar lavanta ve elyaf koyarak keseyi oluşturun. Açık kalan kısmı da dikin ve son olarak istediğiniz malzemelerle süsleyin. 

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