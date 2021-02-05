Evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak lavanta kesesi yapımı

İster özel günlerde hediyelik olarak dağıtın isterseniz oda kokusu olarak kullanın. Evinizin her yerini mis gibi kokutacak lavanta kesesi yapmak oldukça basit. Peki, lavanta kesesi nasıl yapılır? Evde lavanta kesesi yapılışı...

Lavanta kesesi yapılışı

Malzemeler

Kadife kumaş

Elyaf

İğne iplik

Seçtiğiniz süsleme malzemeleri

Kurdele

Yapılışı

Kadife kumaşı alın ve bir yemek tabağı büyüklüğünde kesin. İğne ile kumaşın kenarlarını videodaki gibi kese oluşabilecek yuvarlaklıkta dikin. İçine kurutulmuş lavanta üzerine elyaf tekrar lavanta ve elyaf koyarak keseyi oluşturun. Açık kalan kısmı da dikin ve son olarak istediğiniz malzemelerle süsleyin.



