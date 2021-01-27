Zihin Sağlığı Evinizin yakınında ağaç varsa sevinin! Depresyona girme riskiniz azalıyor

Evinizin yakınında ağaç varsa sevinin! Depresyona girme riskiniz azalıyor

Zihin Sağlığı

Evinizin yakınında ağaç varsa sevinin! Depresyona girme riskiniz azalıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma sonucunda evinin önünde ağaç olan insanların daha zor depresyona girdiği ortaya çıktı. Araştırmayı yapan bilim insanları konu hakkında şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Uzun süredir bilim insanları çevresel etkilerin akıl sağlığını önemli ölçüde etkileyebileceğine işaret eden bir dizi çalışmada bulunuyordu. Almanya’da bir grup bilim insanı Leipzig şehrinde çevrenin, özellikle şehir hayatındaki çevre etkisini inceleyen bir araştırma gerçekleştirdi.

100 Metre bile olsa çok önemli

Leipzig’de yaşayan 10 bin kişinin üzerinde yapılan araştırmada sokaklarda bulunan ağaç sayısıyla depresyon belirtileri ve antidepresan kullanımı arasında bir bağıntı bulundu.Araştırmacılar, kişinin evine 100 metrelik mesafe içinde bulunan ağaçların fazlalığının ya da kaldırımlara dikili ağaçların antidepresan alma riskinin düşüklüğüyle ilintili olduğunu söyledi.

Çalışmanın baş yazarı Melissa Marselles, “Edindiğimiz bulgular, sokaklardaki ağaçların (kentsel yeşil alanların küçük ölçekteki, kamu erişimine açık örneklerinin) ekonomik açıdan farklı sosyal gruplar arasındaki sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasında etkili olabileceğine işaret ediyor” şeklinde konuştu.

Doğa akıl sağlığı için şart 

Araştırmacılar daha fazla ağaç dikmenin, getirdiği akıl sağlığı faydasına ek olarak iklim değişikliğini önlemeye de katkıda bulunabileceğini söyledi.

Ekipte veri analizi yapan Dr. Diana Bowler, şunları ekledi: "Çalışmamız evin yakınındaki gündelik doğanın (pencereden baktığınızda, ya da işe, okula veya alışverişe yürüyerek veya aracınızla giderken gördüğünüz biyoçeşitliliğin) akıl sağlığı için önemli olduğuna işaret ediyor" Akademisyenlerden oluşan ekip, çalışmalarının daha fazla belediye meclisini kentsel bölgelerde ağaç dikimine teşvik edeceğini umuyor.


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