Evkur Yeni Malatyaspor'un binasına silahlı saldırı

Malatya'da, Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı düzenlendi

16 Aralık 2018, Pazar 10:14 Son Güncelleme:
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Evkur Yeni Malatyaspor'un binasına silahlı saldırı

Olay gece 01.00 sıralarında meydana geldi Bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi, araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.

3 KURŞUN

Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda, kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti.

Polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlatığı olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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