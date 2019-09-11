Genç kadını öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Paksoy kardeşler beraat etmişti. Yargıtay bu kararı bozmuştu. Paksoy kardeşlerin ‘kasten öldürme’ suçundan, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandığı dünkü duruşmada Nazlı Sinem’in annesi Ferah Kural, sanık Emre Paksoy’a “Utanmadan gülüyor. Niye gülüyorsun?” diye bağırdı.

(Emre ve Can Paksoy, cinayet zanlısı olarak yargılanıyor.)

'REDDİ HAKİM' İSTEDİ

Baba Ergün Erköseoğlu’nun avukatı, mahkeme başkanının, gülen sanığın yerine Ferah Kural’ı uyarmasına tepki gösterdi. Kendisinin soru sorma hakkının engellendiğini, mahkeme başkanının tarafsızlığına gölge düştüğünü söyleyen avukat ‘reddi hakim’ istedi. Ara karar açıklandı. Mahkeme başkanı Sait Özdemir’in reddine ilişkin talebin değerlendirilmesi için duruşma ertelendi.

(Nazlı Sinem Erköseoğlu, Boston Üniversitesi mezunuydu. Nazlı Sinem Erköseoğlu, Boston Üniversitesi mezunuydu.)

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