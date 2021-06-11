Dünya Evlat değil canavar! Görüşmelerine izin vermiyorlar diye katletti

Evlat değil canavar! Görüşmelerine izin vermiyorlar diye katletti

Dünya

Evlat değil canavar! Görüşmelerine izin vermiyorlar diye katletti

ABD’de iki genç görüşmelerine izin vermeyen babayı canice öldürdü. Evini yaktı. Çaldıkları otomobille kaçan ikili ülkenin diğer ucunda yakalandı.

11 Haziran 2021, Cuma 09:32 Son Güncelleme:
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ABD’nin Las Vegas kentinde Sierra Halseth (16) ile Aaron Guerreo (18) geçen yıl haziranda görüşmeye başladı. Ancak Sierra’nın ailesi bu ilişkiden rahatsız oldu. Aralıkta ayrıldılar. Çift birlikteliklerine engel gördükleri Sierra’nın babası Daniel Halseth’ten (45) kurtulma planı yaptı. Önce testere, bıçak gibi birçok kesici alet aldılar. Baba Halseth’i öldürüp parçaladılar. Daha sonra evini ateşe verdiler. Nakit parasını ve otomobilini çaldılar.

Öldürülen baba Daniel Halseth

CİNAYET KUTLAMASI

643 kilometre uzaktaki Utah eyaletine kaçtılar. Yangın ihbarına gelen polisin incelemesinde yanan cesedin Halseth’e ait olduğunun anlaşılması birkaç gün sürdü. Polis, yakaladığı iki katilin telefonunda şok edici videolara ulaştı. Katil ikili, “Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Cinayetimizin üzerinden üç gün geçti” deyip eğlendikleri videolar çekmişti.



Yetkililer, sosyal medyanın gençleri suça teşvik etmesi konusunda aileleri uyardı.

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