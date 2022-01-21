Türkiye Evlat nöbeti devam ediyor! 2022'nin ilk buluşması gerçekleşti

Evlat nöbeti devam ediyor! 2022'nin ilk buluşması gerçekleşti

Türkiye

Evlat nöbeti devam ediyor! 2022'nin ilk buluşması gerçekleşti

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 874 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu. Bu buluşma ile birlikte evlat nöbeti tutan 34'üncü aile çocuğuna kavuşmuş oldu.

21 Ocak 2022, Cuma 16:53 Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 874 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu.

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi, PKK terör örgütünden kopmaları beraberinde getirdi. Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2014 yılında terör örgütüne katılan Mehmet Akif Yıldırım (31) 1 Ocak 2022 tarihinde güvenlik güçlerine teslim oldu.



Habur Sınır Kapısından güvenlik kuvvetlerine teslim olan örgüt mensubu, Diyarbakır'a getirilerek evlat nöbeti tutan anne Adla Yıldırım ve baba İbrahim Yıldırım, Sur ilçesinde bulunan İç Kale'de buluşturuldu. Ailenin buluşması sevinçle karşılanırken, HDP önünde evlat nöbeti tutan 34’üncü aile çocuğuna kavuştu.

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