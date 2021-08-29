Evlat Nöbetinde 32’nci buluşma! 7 yıllık hasret sona erdi

HDP Şırnak il başkanlığı önündeki Evlat Nöbeti’nde umutla çocuklarının terör örgütünden kurtarılmasını bekleyen ailelerden olan Üstek ailesinin hasreti sona erdi. 7 yıl önce, 15 yaşındayken bayramda pikniğe gitme bahanesiyle dağa götürüldüğü belirtilen aile, oğulları Metin’i terörün pençesinden kurtarmak için büyük umutlarını hiç zaman kaybetmedi. Kandırılarak dağa götürülen geçlerden olan Metin Üstek, İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince yürütülen ikna çalışması sonucu, Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, "Evlat Nöbetinde bir güzel haber daha. Şırnak’ta Evlat Nöbetindeki aile evladına kavuşuyor" mesajını paylaştı.

Güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Metin Üstek, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek ailesi ile buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Emine, baba Ömer Üstek ile 2 abisi hazır bulundu. Evladına büyük bir hasretle sarılan ve bırakmak istemeyen anne Üstek, fenalık geçirdi. Buluşma sırasında hazır bekleyen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği gözü yaşlı anne Üstek, kendine gelir gelmez yine oğluna hasretle sarıldı. Anne Üstek Kürtçe, "Allah devletimizden razı olsun. 7 yıldır görmediğim oğluma kavuştum" diyerek sevincini dile getirdi.

Dağda 7 yıldır zor şartlarda kalan Metin Üstek, yapılacak olan adli işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136’ya yükseldiğini, Evlat Nöbetinde 32´inci buluşmanın gerçekleştiğini açıkladı.

DHA