Türkiye Evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Seni kandırıyorlar!

Evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Seni kandırıyorlar!

Türkiye

Evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Seni kandırıyorlar!

2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken kaçırılan oğlu Mikail için oturma eylemini sürdüren acılı baba Yusuf Erdinç, “Seni kandırıyorlar, diyorlar ki 'Sen gidersen orada sana ceza verirler, sana işkence edecekler, bilmem ne yaparlar'. Öyle bir şey yok. Şimdiye kadar 33 çocuğumuz geldi. Hepsi evlerine gittiler. Sen de gidersin evine, hiç merak etme” dedi.

17 Ocak 2022, Pazartesi 12:42 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 253 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 868’inci günde de devam ediyor. 



2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken 19 yaşında kaçırılan oğlu Mikail için eylem yapan Yusuf Erdinç, teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Oğlu Mikail dönmeden evlat nöbetine son vermeyeceğini belirten Yusuf Erdinç, şunları söyledi:

“Oğlum Mikail Erdinç İstanbul Marmara Üniversitesi’nde Hukuk okuyordu. 2015’te oğlumu kaçırdılar. 2015’ten bu yana peşindeyim, bulamadım. Var mıdır, yok mudur, nerededir, haber alamıyorum. Oğlum için HDP İl Binası önüne nöbet tutuyorum. Ben buradan oğlumu çağırıyorum. Oğlum ben seni okuttum. Devletin, bayrağın ve bizim için. Eğer pişmansan ki muhakkak pişmansın bırak gel. Orası senin yerin değil, Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seni kandırıyorlar, diyorlar ki 'Sen gidersen orada sana ceza verirler, sana işkence edecekler, bilmem ne yaparlar'. Öyle bir şey yoktur. Şimdiye kadar 33 çocuğumuz geldi. Hepsi evlerine gittiler. Sen de gidersin evine, hiç merak etme. Yine senin arkandayım. Orası senin yerin değil, sen okumuş bir adamsın. Etrafına bak, HDP milletvekillerinin çocukları var mıdır, neredeler, Avrupa’ya gitmişler okuyorlar. Seni ne yaptılar, senin elindeki kalemi kırdılar kalemin yerine silah verdiler.”

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