Türkiye Evlat nöbetini 24 saat tutan Diyarbakır annelerinden destek çağrısı

Evlat nöbetini 24 saat tutan Diyarbakır annelerinden destek çağrısı

Türkiye

Evlat nöbetini 24 saat tutan Diyarbakır annelerinden destek çağrısı

Annelerden Türkan Mutlu, 'Diyarbakır anneleri'ne destek çağrısında bulunarak, "Tüm dünyaya sesleniyorum, 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin yanında olun ve sesini duyun" ifadelerini kullandı.

02 Eylül 2021, Perşembe 01:56 Son Güncelleme:
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Dağa götürülen çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat sürdüren Diyarbakır anneleri, evlat nöbetinin 3. yılına girilecek olan 3 Eylül'de "teröre karşı yanımızda olun" çağrısını yineledi.

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 730'uncu gününe girdi.

Eylemlerini 24 saat sürdürme kararı alan ve gece nöbetine devam eden anne ve babalar, HDP İl Binası kapısına Türk bayrağı astı.

Aileler adına konuşan anne Türkan Mutlu, anne ve babalar olarak hakları olan çocuklarını istediklerini söyledi.

Gece gündüz demeden evlatları için mücadele ettiklerini belirten Mutlu, şöyle dedi:

"Artık Ceylan ve Ceylan gibiler dağlarda ölmesin. Tüm dünyaya sesleniyorum 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin yanında olun ve sesini duyun. Bu oturma eylemi 10 sene de devam etse Ceylanımı almayana kadar HDP'nin kapısından gitmem. Biz Diyarbakır anneleri olarak siyasi amaçla bu kapıda değiliz, anne olarak bu kapıdayız. Kimse bizi bu kapıda zorla oturtmuyor. İnşallah biz kazanacağız."

Baba Celil Begdaş ise, verdikleri mücadele sonunda birçok çocuğun dağdan inmesine neden olduklarını söyledi.

Tüm kamuoyunu kendilerine destek olmaya davet eden Begdaş, "Hiçbir güç bizi yıldıramaz. Evlat acısını ancak anne ve babalar bilir. 3 Eylül'de herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

AA

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