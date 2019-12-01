Evlendikleri şehirde aşk tazeleyecekler

Aylardır boşanacakları yönünde haberler çıkan ve ayrı yaşayan Beren Saat ile Kenan Doğulu arasındaki buzlar eridi. İlişkilerine bir şans daha tanıyan çift evlendikleri yer olan Los Angeles’a gitti. Bir süre tatil yapacak olan iki ünlü isim aşk tazeleyecek.

Tarkan'dan yardım eli

Tarkan’ın memleketi Rize’nin ilçesi İkizdere’ye bağlı Rüzgarlı yaylasında ayılar evlere saldırmış, büyük hasarlara yol açmıştı. Megastar Tarkan bölgede yaşayanlara yardım eli uzattı. Şu sıralar ikinci bebek beklediği haberiyle gündeme gelen ve Tarkan, köy halkının kayıplarını karşılaması için maddi yardımda bulunacakmış.

Küslük devam ediyor

2 yıl önce 'Kardeşim Benim 2' adlı filmde başrolü paylaşan Burak Özçivit ile Murat Boz’un hasılat yüzünden araları açılmıştı. İstenilen izlenme rakamına ulaşılamayınca Murat Boz, filmin yapımcısı olan Burak Özçivit’i suçlamış, şehir dışı galalarına da katılmamıştı.

Ünlü bir sinemacı dostlarının ikiliyi barıştırmak için araya girdiğini öğrendim. Bir buluşma organize eden arkadaşlarının bu fikrine Özçivit ile Boz sıcak bakmamış.