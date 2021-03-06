Evlenecek çiftlerin yeni tercihi gündüz kokteyli

Yeni kontrollü normalleşmenin başlaması, evlenecek çiftleri de heyecanlandırdı. Yaz aylarının gelmesiyle eskisi gibi düğün hayali kuran çiftler biraz hüsrana uğradı. Zira kısıtlamalar devam ediyor. Buna göre; merasimlerde katılımcı sayısı çok riskli bölgelerde 50’yi geçemeyecek ve toplam süre 1 saatle sınırlı olacak. İkramlar ve eğlencelerdeki yasaklar da devam ediyor. Durum böyle olunca çiftler akşam yapılan düğünler yerine gündüz kokteyllerini tercih etmeye başladı.

TALEP ARTTI

Bu gelişmelerin tünelin sonunda ışığın görünmesi açısından olumlu olduğunu belirten LifeGroup’un kurucusu ve ortağı Erdem İpekçi, “Hafta sonu yasaklarının gevşemesi ve restoranların açılması insanlara umut verdi. Haziran-temmuz-ağustos için rezervasyonlarımız vardı. Bu açıklamalar sonrasında çok yoğun şekilde talep almaya başladık. Daha çok ayakta kokteyl tarzı törenler isteniyor ama canlı müzik ya da eğlence kısmında kısıtlama kalkarsa talepler değişebilir” dedi.

MASRAFLAR AZALDI

Kısıtlama koşulları altında yapılan düğünlerin bütçelerinden bahseden İpekçi, “Şu an sadece gündüz düğün seremonileri yapılırsa katılım sayısına göre 10 bin ve 20 bin lira bir maliyetle tören yapılabilir. Restoranda yapılacak düğün ve davet yemekleri için ise menü içeriğine göre 100 kişi ortalama ile 30 bin lira maliyeti olur. Tedbirlerin gevşemesiyle yaz aylarında ve hafta sonu 200-250 kişiyle gerçekleşecek düğünler içinse 50 bin liralık bütçe yeterli olacaktır” diye konuştu.

1 YILDIR BEKLEMEDEYİZ

Düğün ve etkinlik sektörünün çok zor bir dönemden geçtiğini anlatan İpekçi, şöyle dedi: “1 saatlik düğünü ne müşteriler istiyor ne de bizim bir kazancımız oluyor. Sektörümüz 20 iş kolunu besliyor. Ama şu anda yemek, müzik, süsleme ve pasta firması yok. Yani dolaylı hizmet veren hiçbir sektör yok. Keza toplantı, kongre ve sergileri içeren M.I.C.E. sektöründe de durum aynı. Tercümanından transferine hostesinden şoförüne kadar ekmek yiyen milyonlarca işçi 1 yılı aşkındır beklemede.”

EKONOMIYE KATKI

Sektör temsilcileri olarak kontrollü açılış istediklerini belirten İpekçi, “Önlemlerin olmadığı bir mahalle düğünüyle hijyen kurallarının uygulandığı ticari işletmelerin düğünleri ayrıştırılsın. Düğün ve etkinlik sektörü de turizmin en önemli alt kollarından biri olarak dumansız fabrika olarak görülsün. Pandemiden önce özellikle Orta Doğu ve Hindistan’dan yılda 1000’e yakın yüksek bütçeli düğüne ev sahipliği yapıyorduk ve ekonomiye 1 ile 3 milyon dolar katkı sağlıyorduk” dedi.

CİROLAR YÜZDE 70 DÜŞTÜ

18 Mart 2020’de başlayan önlem ve kısıtlamalardan itibaren sadece 62 gün hizmet verebildiklerini belirten İpekçi, “Temmuz ve ağustos dışındaki hiçbir ayın ekonomik bir değeri olmadı. Yani diğer aylar cebimizden harcadık, finansman kullandık ve borçlandık. Sektördeki işletmelerin yüzde 30’u iflas etti ya da faaliyetlerini bıraktı. Cirolarımız yüzde 70 azaldı. Düğün ve etkinliklerin yüzde 80’ini yapamadık” dedi.

DÜĞÜN İÇİN 1 SAAT YETMEDİ

Düğün sektöründe bir yandan rezervasyonlar başlarken bir yandan da iptal haberleri geldi. 1 saatlik sürenin kısa olduğunu düşünen çiftler, işletmelerden rezervasyonlarını iptal etmesini talep etti. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Antalya İl Başkanı Ahmet Topbaş, “Düğün yapacak çiftler 1 saati yeterli bulmuyor. Geçen yıldan sarkan rezervasyonlarımız erteleniyor. Bizler pandemi tedbirleri kapsamında 3 saat sınırlamayla düğün yapılmasını istiyoruz” dedi.

KİŞİ BAŞI 8 METREKARE

-Nikah ve düğün salonlarında kişibaşına minimum 8 metrekare alan ayırılacak.

-Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilecek.

-Merasim boyunca önlemlere uyumun kontrolü ile ilgili bir personel görevlendirilecek.

-Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilmeli.