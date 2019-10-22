HÜLYA ÇAYLAK

Çiftlerin en çok masraf yaptığı konu ise ev kurmak. Düğün.com tarafından ‘son 5 yılda’ evlenmiş çiftler üzerinde yapılan ve çiftlerin tüketim tercihlerini gösteren ankete göre çiftler en çok ev kurarken harcıyor. Buna göre ev harcamaları 50 bin TL’yi buluyor.

Kredi kullanan da var

Evlenecek çiftlerin büyük çoğunluğu hazırlıklara 6 ay önceden başlıyor. Ankete katılanların yüzde 35’i 25 bin ile 50 bin lira arasında bütçe ayırırken, yüzde 28.6’sı 50 bin ile 75 bin lira, yüzde 13.4’ü de 75 bin ile 100 bin lira arasında para ayırıyor. Ödeme yöntemi olarak ise kredi kartı öne çıkıyor. Çiftlerin büyük çoğunluğu, evlilik alışverişi öncesi konut ya da tüketici kredisi kullanmayı tercih etmezken, kredi kullanların çoğunluğu 20 bin ile 50 bin lira arasında kredi çekiyor.

Yorumlar okunuyor

Ev kurmak için alışveriş yapan çiftlerin yüzde 26.6’sı satın alma kararını verirken ürünün fiyatının kendileri için daha önemli olduğunu söylüyor. Ankete katılanların yüzde 26.7’si ise alışveriş yapmadan önce alışveriş yaptıkları sitenin yorumlarını okuyor. Ayrıca sikayetvar.com’u, Ekşi Sözlük’ü, Google yorumlarını ve sosyal medyadaki görüşleri dikkate alan çiftler de var.

Mağazadan alıyor

Çiftlerin büyük çoğunluğu online siteler yerine, markanın kendi mağazasından mobilya alıyor. Ayrıca büyük mobilya markaları yerine yapı marketler ve küçük mobilya mağazaları öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 39.1’i mobilyalarını almak için IKEA’yı tercih ediyor. Çiftlerin yüzde 41.9’u mobilya alışverişi için online siteleri tercih etmediğini ifade ediyor. Yüzde 15.2’si markanın kendi internet sitesini seçiyor.

Netflix aboneliği artıyor

Son zamanlarda dijital TV aboneliklerinin yeni evlenecek çiftler arasında da yaygınlaştığı görülüyor. Katılımcılardan yüzde 30.4’ü Netflix’e abone olurken, sadece yüzde 16.3’ü herhangi bir aboneliği olmadığını söylüyor. İnternet de evli çiftlerin vazgeçilmezleri arasında. Katılımcıların sadece yüzde 13.9’u herhangi bir internet aboneliğinin olmadığını belirtiyor.