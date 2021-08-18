Evlenen sigortalı kadına tazminat

Bu istisnalardan bir tanesi kadınlara tanınmıştır. Kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabiliyor.

İHBAR SÜRESİ OLMAZ

Bu haktan yararlanmak için kadın işçinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekiyor. Aksi halde bu haktan yararlanılamaz. 1 yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi evlilik tarihidir. Evlilik nedenine dayalı olarak iş akdinin feshedilmesi halinde işçi ve işveren ihbar tazminatı talep edemez, ihbar süresi uygulanmaz.

YAZILI BİLDİRİM ŞART

Evlilik nedeniyle iş akdini feshetmek isteyen işçinin işverenine evlilik cüzdanının bir örneği ile başvurması ve iş akdini bu nedenle feshetmek istediğini yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Bu durumda istifa eden kadın işsizlik maaşı da alamaz. İş akdini evlilik nedeniyle feshederek kıdem tazminatını alan kadının yeni bir yerde işe başlamasının önünde engel bulunmuyor. Sırf kıdem için evlenip boşanma durumu tespit edilirse bu durumda işveren kıdemi geri isteyebilir. Bu durumda mahkeme süreci başlar.

HESAP BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN

Kıdem tazminatının miktarı ve şartları diğer tüm yasal düzenlemelere tabidir. Yani bir yıldan az olmayan bir süre çalışmış olmak şartıyla çalışılan her yıl için bir brüt maaş olarak hesaplanır. Evlilik nedeniyle eşiyle ve eviyle ilgilenmek isteyen kadınlara bu şekilde pozitif ayrımcılık uygulanıyor.