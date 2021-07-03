Evlenmek için gitti, cansız bedeni geldi

Butt ile Nagat çifti, düğünlerinde ikram edecekleri çikolataları seçmek amacıyla kiraladıkları otomobil ile 21 Haziran sabahı Villahermosa'daki çikolata müzesine gitmek için kaldıkları otelden ayrıldı. Villahermosa ile Ciudad del Carmen şehirleri arasında trafik kazası geçiren genç çift yaşamlarını yitirdi.





Araç kiralama firması aracılığıyla çiftin kimlikleri ve kaldıkları yer hakkında bilgi alan Meksikalı yetkililer, Meksika Konsolosluğu aracılığıyla Arzu Nena Butt'un hayatını kaybettiğini Kuşadası'nda yaşayan annesi Fatma Yetik'e bildirdi. Anne Fatma Yetik, haberi almasının ardından kızının cenazesini Türkiye'ye getirtmek için Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçti. Fatma Yetik'e, Meksika yasalarına göre, iki gün devlet morgunda bekletildikten sonra özel bir şirkete teslim edilen cenazenin Türkiye'ye transferi için 5 bin 800 dolar (50 bin 315 lira) ödeme yapması gerektiği söylendi. Kızının cenazesini Türkiye'ye getirmek için pek çok girişimde bulunan Fatma Yetik, sonuç alamayınca Kuşadası Belediyesi'nden yardım istedi.

BAŞKAN GÜNEL DEVREYE GİRDİ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Meksika Konsolosluğu aracılığıyla, cenaze firmasına gerekli ödemeyi yaptı. Arzu Nena Butt'un cenazesi 30 Haziran'da İstanbul aktarmalı uçakla İzmir'e getirildi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği yetkilileri tarafından da aynı gün İzmir'den Kuşadası'na transferi sağlanan genç kadın için dün Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TABUTUNUN BAŞINA DUVAĞI SERİLDİ

Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ile Seyfi Seyhan Suvari, Arzu Nena Butt'un yakın arkadaşları ve ailesi katıldı. Akrabaları, genç kadının tabutuna duvağını serip, dua etti. Gözyaşlarını tutamayan acılı anne, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Butt'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi. Anne Yetik, Kızımın cenazesini gurbet ellerde bırakmayan Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ömer Günel ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları bizimle çok yakından ilgilendi. Halen yanımızdalar. Yoksa biz cenazemizi alamayacaktık dedi.

DHA