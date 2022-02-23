Türkiye Evlenmek isteyenler 22.02.2022 tarihinde nikah salonlarına akın etti

Evlenmek isteyenler 22.02.2022 tarihinde nikah salonlarına akın etti

Türkiye

Evlenmek isteyenler 22.02.2022 tarihinde nikah salonlarına akın etti

Evlenmek isteyen birçok çift 22.02.2022 tarihine randevu alarak dün nikâh dairelerine akın etti. Alper Bilgen, 'Ben ve eşim emekliyiz. İkinci baharımızı yaşıyoruz. Bugünü özellikle seçtik. Unutulmaz bir gün olsun istedik. Bu özel günde nikâhlanmanın mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz' dedi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 07:58 Son Güncelleme:
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‘22.02.2022’ tarihinde evlenmek isteyen birçok çift aylar öncesinden randevu alarak dün nikâh dairelerine akın etti.



İstanbul’da aylar öncesinden belediyelerin yolunu tutan çiftler 22 Şubat 2022 için nikâh tarihi aldı. Bu nedenle birçok nikâh salonunda yoğunluk yaşandı. Evlenmek isteyenlerin tercih ettiği adreslerden biri de Şişli Evlendirme Dairesi oldu. Özel günde nikâh tarihi alan çiftlerden biri de Yasemin ve Alper Bilgen’di. Alper Bilgen, “Ben ve eşim emekliyiz. İkinci baharımızı yaşıyoruz. Bugünü özellikle seçtik. Unutulmaz bir gün olsun istedik. Bu özel günde nikâhlanmanın mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz” dedi.

Toplam 10 çiftin peş peşe nikâhının gerçekleştirildiği salonda yabancı uyruklular da dünya evine girdi. 

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