Evlerde saray şıklığı

Özel renk ve motiflerin kullanıldığı Du&Ka Secret Palace koleksiyonu, elmas ışıltısının büyüleyici etkisiyle şık ve ilham veren mekanlar oluşturuyor. Katalogda Motif ve Muse olmak üzere iki desen bulunuyor.

Anadolu’nun kadim kilim desenlerinin etkileri görülen Motif desende; Osmanlı ve Selçuklu süsleme sanatında kullanılan detaylardan esinlenildi. Altın ve gümüş yaldızlı motifler yarı geleneksel yarı modern bir kilim desenini andırıyor. Desen içlerine özenle işlenmiş zirkon taşlar mekanlara elmasın büyüleyici ışıltısını getiriyor.

Muse desende ise; Doğu kültürünün kendine özgü bitki motifleri ve ihtişamlı mücevherlerle bezeli otantik renklerin etkisi hakim. Zirkon taşların parlaklığını mekanların ruhuna işleyen koleksiyon, yaşam alanlarında mistik bir etki yaratıyor.

Evdema’nın duvar kağıdı markası olan Du&Ka, benzersiz tasarımlarıyla yaşam alanlarına mucizevi dokunuşlar yapıyor.