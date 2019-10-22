Topakkaya Belde Belediyesi, hazine arazisine yapılan aralarında evlerinde bulunduğu 20 yapının yıkılması için verilen tahliye süresinin dolmasının ardından bugün jandarma eşliğinde çalışma başlattı.

Jandarma sakinleştirdi

Yıkım çalışması sürdüğü sırada evleri yıkılan Yusuf Bildirici, 'İçeride ayakkabım kaldı diyerek ağlamaya başladı. Bunu fark eden jandarma da, minik Yusuf'u, yeni ayakkabı alacaklarını söyleyerek sakinleştirdi. Kaçak yapılarda iş makinası yardımıyla yıkıldı.