Evlerine dönmek isteyen tatilciler trafiği kilitledi

Cumartesi öğleden sonra tatil beldelerinden araçları ile çıkış yapan tatilciler Marmaris çıkışlı Gökova Kavşağı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Fethiye istikametinden gelen araçların da birleşmesi sonucu Ula Kavşağı, Gülağzı Kavşağı ve Muğla girişindeki akıllı kavşakta uzun kuyruklar oluştu.

Her kavşakta Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Şehiriçi Trafik ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde sağlamasına rağmen günübirlik tatilciler ile birlikte uzun kuyruklar oluştu.





İHA