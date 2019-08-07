Evlerinin yanışını çaresizce izlediler

Yeşilyurt Mahallesi 50. Sokak’ta 8 kişilik Gümüş ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonrası yangını kontrol altına aldı. Ahırda bulunan hayvanlar ise tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ahır bölümünde ise maddi hasar oluştu. Gümüş ailesi ise evlerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

İHA