Türkiye Evli çift polisten kaçamadı! Ambulans ile evlerine götürüldüler

Evli çift polisten kaçamadı! Ambulans ile evlerine götürüldüler

Türkiye

Evli çift polisten kaçamadı! Ambulans ile evlerine götürüldüler

Beşiktaş’ta, karantinada olması gereken bir çift polis ekiplerinin yılbaşı denetimine takıldı. Ambulansla evlerine götürülen evli çifte idari para cezası kesildi. Denetimde, öncesinde alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetini kaptıran bir sürücüye de ceza kesildi.

31 Aralık 2021, Cuma 21:51 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde kentin işlek noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kontrolleri yapıldı. Araçlar üzerinde aramalar yapılırken, sürücüler ve yolcular Genel Bilgi Taramasına (GBT) sokuldu.

Beşiktaş Kuruçeşme’de denetim noktasında durdurulan evli çiftin karantinada olması gerektiği tespit edildi. Evli çift, denetim noktasına çağrılan ambulans ile evlerine götürülürken, araçları bağlanarak Yediemin otoparkına çekildi. Karantinada dışarı çıkan çifte ayrıca idari cezası uygulandı.

Cüzdanım kayboldu dedi, ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı

Denetimde bir başka sürücü daha polis ekiplerince durduruldu. Sürücü polis ekiplerine, "Cüzdanım kayboldu. Bu yüzden ehliyetimi size veremiyorum" dedi. Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün, ehliyetini öncesinde iki kez alkollü araç kullanmaktan kaptırdığını tespit etti. Ehliyetsiz sürücüye de 5 bin 396 lira para cezası kesildi.

İHA

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