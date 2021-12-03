Türkiye Evli çift, terapistin tavsiyesini dinledi, sonu aldatmayla bitti!

Evli çift, terapistin tavsiyesini dinledi, sonu aldatmayla bitti!

Türkiye

Evli çift, terapistin tavsiyesini dinledi, sonu aldatmayla bitti!

Mersin'de evliliğinde sorunlar yaşayan öğretmen çift aile terapistine gitti. Terapistin 'Evleri ayırın' tavsiyesini dinleyen çift bir süre ayrı evlerde yaşamaya karar verdi Eşinin evine giden kadın, kocasını bakın kiminle yakaladı. Olayla ilgili Milli Eğitim soruşturma başlattı.

03 Aralık 2021, Cuma 07:30 Son Güncelleme:
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Evliliklerinde sorun yaşayan çift, terapistin “Evleri ayırın” sözünü dinledi. Eşinin evine giden kadın, kocasını aynı okulda çalıştığı müdireyle yakaladı. Çift boşandı. Milli Eğitim soruşturma başlattı

Mersin'deki ilginç olay, Toroslar ilçesinde yaşandı. Bir ilkokulda öğretmenlik yapan Leyla A. (39) aynı okulda öğretmen olan eşi Abdulgani A. (39) ile evliliğinde sorunlar yaşayınca çift, aile terapistine gitti. 9 ve 11 yaşındaki iki çocukları olan çift, terapistin "Evleri ayırın" önerisi ile bir süre ayrı evlerde yaşamaya karar verdi. Çocuklar anneleri Leyla A. ile kalırken, Abdulgani A. birkaç sokak ötedeki başka bir eve taşındı.

 Geçen 6 Ekim gecesi Leyla A., kızlarının yaşadığı sorunları konuşmak için eşinin evine gitti. Leyla A. saat 23.00 sıralarında araçtan inip, eve doğru yöneldiği sırada, görev yaptığı okulun müdiresi Deniz B.'nin (40), Abdulgani A.'nın yaşadığı eve girdiğini gördü. Leyla A., duruma tanık olmaları için bulunduğu yere, biri öğretmen 3 arkadaşını daha çağırdı. Eve giren Leyla A. durumu anlamaya çalışırken, okul müdiresi Deniz B., "Geçerken uğradım" dedi.

 Olay sonrası Leyla A. boşanma davası açtı. Öğretmen çift, anlaşmalı boşanırken çocukların velayeti anneye verildi. "Zina" davası açan Leyla A. hem eşi, hem de Deniz B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Sabah-Ceyda Taylan

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