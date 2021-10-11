Evli sosyal medya fenomeninin kafaları karıştıran cinsel hayatı

Kendini ‘hotwife’ (ateşli eş) olarak tanımlayan 22 yaşındaki Rae Nemetsky, eşinin bilgisi dahilinde başka erkeklerle birlikte oluyor. Genç kadın, eşinin ona sadık olduğunu ve başka kimseyle birlikte olmadığını söyleyerek yaşadıkları bu durumun farklı olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda genç bir anne olan Rae, ilişkisinin hâlâ bir tabu olduğunu ve kimsenin bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyerek cinsel hayatı hakkında insanları aydınlatmaya çalışıyor. TikTok’ta çektiği videolarla diğer erkeklerle birlikte olurken eşiyle de mutlu bir evlilik yaşadığını takipçilerine anlatıyor.

EŞİ BAŞTA İSTEMEDİ

Genç kadın, yaklaşık bir yıl önce eşine diğer erkeklerle birlikte olup olamayacağını sordu. Eşi başta bu fikirden çok rahatsız oldu.

Rae’nin kocası dışındaki ilişkilerinde yaşadıkları cinsellikten öteye geçmiyor. Çektiği videolarda “Bu ilişki şekli çoğunlukla kadınlar tarafından değil, erkekler tarafından tercih ediliyor. Teknik olarak bir erkek fantazisi” diyor.

Rae “Bunu denedim çünkü onu mutlu edeceğini biliyordum ki beni de mutlu ediyor. “ diyor.

Rae genellikle kararları kendisinin verdiğini ve yapmak istemediği bir şeyi eşinin ona yaptıramayacağını söylüyordu.

Rae “Her zaman randevuyu ayarlayan ve kişiyi seçen taraf benim. Tüm kontrol bende” diyor ve ilişkilerini şöyle açıklıyor:

Kocanın rızası varsa bu bir aldatma değildir. Bekar olduğum zamanlardan farklı değil. En büyük farklılık her şeyin sonunda eve kocama dönüyorum ve benimle mutlu olduğunu biliyorum. Bu da beni mutlu ediyor.

Videolarından birinde takipçisinin ona ‘kocasının ona istediğini veremediğini’ söylemesi üzerine “Eşim bu zamana kadar birlikte olduğun en iyi kişi. Bu durum bizim ilişkimizi etkilemiyor. Bu olmadan da yaşayabiliriz. Sadece yaptığımız eğlenceli bir şey” diyor.

Rae, randevuya çıkacağı kişilerle internetteki bir siteden tanışıyor ve eşi de bu kişileri tanımıyor.

AİLESİ DURUMU BİLİYOR

Rae, çocuklu ve evli sıradan çiftler gibi olduklarını söylüyor. Ancak sıra dışı cinsellik hayatlarının onları çift olarak daha güçlü ve mutlu yaptığını ifade ediyor.

Bir takipçisinin 'ailen bu ilişkileri biliyor mu?' sorusuna Rae, "Hiçbiri çok yargılayıcı değil, ailemdeki neredeyse herkese söyledim. Bu konuştuğumuz bir şey değil, ama evet, biliyorlar." diye cevap verdi.

EŞİNİ ÇOK SEVİYOR

Genç kadının eşi harici görüştüğü 3 kişi var ve düzenli olarak yeni insanlarla tanışıyor. Eşini çok sevdiği için bu kişilere karşı duygu beslemesinin imkansız olduğunu söylüyor.

Rae’nin hayatına dair bilgiler paylaştığı TikTok hesabında 57 binden fazla takipçisi var.







