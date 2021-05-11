Magazin Evliliğin eşiğinden dönen Jennifer Lopez eski aşkı Ben Affleck'e döndü

Evliliğin eşiğinden dönen Jennifer Lopez eski aşkı Ben Affleck'e döndü

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Evliliğin eşiğinden dönen Jennifer Lopez eski aşkı Ben Affleck'e döndü

Geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Alex Rodriguez ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyuran Jennifer Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Ben Affleck'e geri döndü. Bir süredir görüşen ikili, son olarak baş başa Montana'ya tatile gitti.

11 Mayıs 2021, Salı 13:31 Son Güncelleme:
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ABD'li yıldız Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu belirtmişti.

LOPEZ'İN ARABASINDAN İNERKEN GÖRÜLDÜ 

Bu ayrılığın ardından iki çocuk annesi Lopez'in 17 yıl önce aşk yaşadığı oyuncu Ben Affleck ile yeniden görüştüğü öne sürülmüştü. Ünlü aktör, geçtiğimiz hafta da Lopez'in arabasıyla, şarkıcının evinin yönünden gelerek Bel-Air Hotel'e bırakılırken görülmesi kafa karıştırmıştı.

Yaklaşık bir saat sonra Lopez, annesi ve asistanıyla aynı araçta giderken objektiflere yansımıştı. İkilinin arkadaşça vakit geçirdiği söylense de çiftin baş başa tatile çıkması iddiaları doğruladı.

DAĞ TATİLİ 

Lopez ile Affleck, geçen hafta Montana'da baş başa romantik bir tatile çıktı. Sonra da Los Angeles'a dönüşlerinde aynı özel uçaktan inerken görüntülendiler. Lopez ve Affleck, aynı gün aynı aracın içinde de objektiflere takıldı.

KOMŞULAR DA ÜNLÜ 

Ben Affleck'in, Montana'da bir dağ evi bulunduğu ve orada Jennifer Lopez ile birlikte kaldığı belirtildi. Lopez ile Affleck'in tatil yaptığı The Yellowstone Club'da Bill Gates, Justin Timberlake ve Jessica Biel gibi ünlülerin de evleri bulunuyor.

DÜĞÜN ERTELENDİ, AYRILIK GELDİ!

Öte yandan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Lopez ve Affleck, o dönemde Bennifer olarak anılıyordu.

İKİZLERİ VAR

Jennifer Lopez, şu ana kadar üç kez evlendi. Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile yaptı. İkiz çocukları olan çiftin evliliği uzun süreli olmadı. Lopez'in Anthony ile evliliğinden 13 yaşında Max ve Emme adında ikiz çocukları var.

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Ben Affleck ise 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi. Çift, 10 yıl sonra yollarını ayıracaklarını açıkladı. Bu ayrılığa gerekçe olarak da Affleck'in çocuklarının dadısıyla kaçamak yapması gösterildi. Çiftin bu evlilikten 15 yaşında Violet, 12 yaşında Seraphina ve 9 yaşında Samuel adında üç çocuğu bulunuyor.


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