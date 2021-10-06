Evliliğini kurtarmak için gittiği medyumu dava etti

Eski kız arkadaşının ona büyü yaptığına inanan Restrepo, büyüyü bozması için falcıya binlerce dolar verdi. Bu ödemeyi yaptıktan sonra ‘mutlu olacağını’ düşünen adam, uzun bir süre geçmesine rağmen hiçbir değişikliğin olmadığı gerekçesiyle falcıya 25 bin dolar değerinde dava açtı. Milliyet'te yer alan habere göre, kendisini psişik olarak tanımlayan Sophia Adams’a açılan dava, dolandırıcılık çatısı altında ilerliyor. Adams, müşterisi (Mauro Restrepo) geldiğinde ondaki sorunun eski kız arkadaşının ona cadı vasıtasıyla yaptığı büyü olduğunu söyledi. Bu laneti kaldırmadıkça Restrepo’nun üzerinde uğursuzluk olacak ve çocuklarını da etkilemek de dahil olmak üzere evliliğini de bitirecekti.

HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMAYINCA...

İlk başta falcıya bin dolar veren Restrepo, evliliğinde hiçbir değişikliğin olmadığını gördü. Falcı daha sonra başka işlemler için 5 bin 100 dolar daha istedi. Dolandırıldığını düşünen Mauro Restrepo, hemen dava açtı. Akabinde lanet kaldırılmadığı için aile uykusuz geceler çekiyor ve endişeli günler geçiriyor.