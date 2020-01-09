Onur Binay/posta.com.tr

Teknoloji şirketi 10minds tarafından yapılan akıllı bir yastık, horlama sorununu herkes için sona erdirebilir. Las Vegas'taki CES'te sergilenen Motion Pillow, horlamaya katkıda bulunan sorunları hafifletmeye yardımcı olmak için birden fazla farklı teknoloji kullanan bir yastık.

Şirketin “Uyku Basıncı İzleme Sistemi” başın konumunu algılayabiliyor. Yastık, uyuyanların kafalarını doğru yönde hareket ettirmeleri için ürünün içindeki hava yastıklarını etkinleştirebiliyor.

Yastık teknolojisi, horlama duyabilen bir ses algılama sistemiyle birleştirilmiş.

Kayıt cihazı herhangi bir ağır solunum algıladığında, daha sonra kullanıcının kafasını yeniden konumlandırmak için hava yastıklarını şişiren Motion Pillow ile iletişim kurabiliyor.

Optimum hizalanmış baş ve boyun ile, 10Minds kişinin burnundan hava akışını iyileştirmeyi ve horlama olasılığını azaltmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, 10Minds ürününün hafif uyuyanların bile uykularında onları ürkütmeyecek kadar yavaş hareketler yapmak için tasarlandığını söylüyor.

Basınç, boynun yeniden ayarlanması gibi fark edilebilir olmasına rağmen, yastığın işini nazikçe yapma, boynu herhangi bir harici giriş olmadan kaldırma ve destekleme çabasında başarılı görünüyor.

Horlama alışkanlıklarına daha da dalmak isteyenler için, 10Minds, zaman içinde horlamalarının ciddiyeti de dahil olmak üzere, uyku verilerine ilişkin bir genel bakışı incelemek için kullanılabilecek bir uygulama da sunuyor.

Motion Pillow, yurt dışında 376 dolara satılıyor.







