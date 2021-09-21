Evlilik Hakkında Her Şey dizisini Yusuf Pirhasan yönetirken, dizinin senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Çalışır Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ tarafından kaleme alınıyor. İlgi çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin nerde çekildiği ve hangi diziden uyarlandığı da merak ediliyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay’la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır,

Sumru Yavrucuk

Sarp Akkaya,

Yiğit Kirazcı,

Gökçe Eyüboğlu,

Fırat Altunmeşe,

Tülin Ece,

Bertan Asllani,

Cevdet Arıcılar,

Esma Yılmaz,

Rüzgar Doruk Özmü,

Emine Ada Sezer,

Mila Kasarcı,

Erdal Küçükkömürcü.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ UYARLAMA MI?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi BBC yapımı, "The Split" dizisinden uyarlanıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEREDE ÇEKİLİYOR?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi İstanbul’da çekiliyor ancak hangi semtlerde çekildiğine dair bir bilgi bulunmuyor.