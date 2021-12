Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı oyuncuları kadrosunda toplayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. Ekranlarda pek çok dizinin reyting canavarına yenik düşerek yayından kalkması nedeniyle de Evlilik Hakkında Her Şey’in final yayıp yapmadığı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı yoğun şekilde araştırılıyor…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin hayranları için bir iyi bir de kötü haber bulunuyor. İyi haber şu ki, dizi final yapmadı. Kötü haber ise, dizinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı. Konuyla ilgili olarak da Fox TV’den gelen açıklamada, “Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!” ifadeleri kullanıldı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey’in 13. yeni bölümü 21 Aralık Salı saat 20.00’de seyircinin karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE (12. BÖLÜM) NELER OLDU?

Azra, Melisa davasında kilit tanık olan bakıcıya ulaşmaya kararlıdır. Bunun için Sanem’den yardım ister. Serhan Yıldırım’a Nedim’e karşı kullanabileceği bir delil verirken Nedim’in büroya gelmesiyle işler karışır. DNA sonucunun etkisiyle öfkesine yenik düşen Ural, Sanem ve Alina’yla arasını düzeltmek istemektedir. Ancak bu çabaların sürpriz bir davetle sonuçlanacağından haberi yoktur... Çolpan yeni büroya adapte olmaya çalışırken yeni bir asistan arayışına girer. Azra’ya karşı kendisine Neyran’ı avukat olarak tutan Sergen ve Neyran arasındaki ilişki ilerlemektedir. Bu tehlikeli yakınlaşmanın, Melisa ve Koray davasına çok önemli etkileri olacaktır. Azra ve Yıldırım’ın teklifini reddeden Neyran ve Koray’ın planı işlemektedir. Köşeye sıkışan Azra ve Yıldırım’ın Melisa davasını kazanabilmeleri için artık bir mucizeye ihtiyaçları vardır.