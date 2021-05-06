Magazin Evlilik hazırlığında olan Öykü Çelik açıklamasıyla şaşırttı

Evlilik hazırlığında olan Öykü Çelik açıklamasıyla şaşırttı

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Evlilik hazırlığında olan Öykü Çelik açıklamasıyla şaşırttı

Geçtiğimiz ay 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasından elenen oyuncu Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifine 'evet' dediği İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

06 Mayıs 2021, Perşembe 22:22 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik, geçtiğimiz ay elenmiş ve İstanbul'a dönmüştü. Ailesi ve adaya gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi İsmail Berhan ile hasret gideren Çelik, kısa bir süre sonra evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

AYRILDIKLARINI DUYURDU 

Instagram'dan parmağındaki alyansı paylaşan Öykü Çelik, sevgilisinin teklifine 'Evet' yanıtını vermişti. 33 yaşındaki oyuncuya, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağmıştı.

Öykü Çelik, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısı İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Güzel oyuncu, açıklamasında; "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlar ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" ifadelerini kullandı.


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