Evlilik krizi! Alina Boz ne diyeceğini şaşırdı

Hayalini açıklamıştı

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer (38) ile 1.5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz (21) geçen ay Instyle Dergisi’ne verdiği röportajda evlilikle ilgili şunları söylemişti: “Hayatta beni en mutlu edecek şey kendi ailemi kurmak olur. Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim. Ama böyle şeyler kısmet.” Çift önceki gün Levent, Kanyon AVM’de düzenlenen bir film gösterimine katıldı. Mithat Can Özer birlikte poz vermekten kaçındı. Uzaktan çekilen karelerinden de rahatsız oldu. Bunun üzerine sinemadan ayrı ayrı çıkmayı tercih ettiler.

Şaşırtan cevap

Mithat Can Özer “Evlenmeyi düşünüyor musunuz, ufukta nikah var mı?” diye soran muhabirlere, Alina Boz’un aksine “Benim böyle konularla alakam yok” dedi. Sonra koşar adımlarla uzaklaştı. Alina Boz ne yapacağını şaşırdı. Gülümseyerek “İyiyiz, bu aralar sık görüşüyoruz” dedi.

Bir iddiaya göre; Alina Boz, evlilik açıklaması yaptıktan sonra başrolünü oynadığı ‘Elimi Bırakma’ dizisinin setinde ağladı. Neden ağladığını soranlara da “Canım sıkıldı, kendimi tutamadım. Sorun yok” dedi.

Not: Alina Boz ile sevgilisi Mithat Can Özer’in haberde kullanılan bu fotoğrafı uzaktan çekilebildi.

Hakan KIRARSLAN