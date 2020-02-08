Ata Demirer (47),Özge Borak’tan 2014’te boşanmış, bir yıllık yalnızlığına 2015’te Alara Bozbey ile nokta koymuştu. Ama 8 ayda ayrılmışlardı. Ocak 2018’de yeniden biraraya gelmişler, bu kez sadece bir ay mutlu olmuşlardı. Aşkta üçüncü etap ise aralıkta başlamış, barışa Ata Demirer’in annesi Ayten Kaçar vesile olmuştu.

Torun beklentisi

Sevgililer geçenlerde Ata Demirer’in ikinci adresi Bozcaada’daydı. Yakınları bu durumu ‘ön balayı’ olarak değerlendirmiş, Ayten Kaçar’ın artık torun istediğini iddia etmişti. İstanbul’a dönen Ata Demirer geçen akşam BKM’deydi. Evliliğe dair sorulara yanıt vermedi ama daha önce yaptığı gibi kimseyi terslemedi, hatta ilk kez güldü.

Aslı Turanlı ile aşk yaşadı

Ata Demirer, kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile 3 hafta aşk yaşamıştı. İddiaya göre; Aslı Turanlı’nın bu aşkı özellikle sosyal medyada reklam amaçlı kullanmak istemesi Ata Demirer’in ayrılık kararı almasında etkili olmuştu.

Halil Kalmuk

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