Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Selami Şahin’in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile geçen kıştan beri aşk yaşıyor. Lider Şahin annesi Didem Şahin ile de tanıştırdığı sevgilisi ile önceki gün Arnavutköy’deydi.

Çift evlilik soruları karşısında şaşırdı. Ecem utandı ve sessiz kaldı. Lider kahkaha atıp “Her şeyin hayırlısı. Bu işler nasip kısmet. Şu anda böyle çok mutluyuz” yanıtını verdi.

'ONUN ELİNE SU DÖKEMEM'

Babası Selami Şahin ile düet yapacağını belirtip “Bu ilk olacak. Onun eline su dökemem” dedi.