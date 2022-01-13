Magazin Evlilik sorusu Ecem Çırpan'ı utandırdı

Evlilik sorusu Ecem Çırpan'ı utandırdı

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Evlilik sorusu Ecem Çırpan'ı utandırdı

Selami Şahin’in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile aşk yaşayan Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan'ı evlilik soruları utandırdı. Ali KESER/ POSTA

13 Ocak 2022, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Selami Şahin’in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile geçen kıştan beri aşk yaşıyor. Lider Şahin annesi Didem Şahin ile de tanıştırdığı sevgilisi ile önceki gün Arnavutköy’deydi.

Çift evlilik soruları karşısında şaşırdı. Ecem utandı ve sessiz kaldı. Lider kahkaha atıp “Her şeyin hayırlısı. Bu işler nasip kısmet. Şu anda böyle çok mutluyuz” yanıtını verdi.

'ONUN ELİNE SU DÖKEMEM'

Babası Selami Şahin ile düet yapacağını belirtip “Bu ilk olacak. Onun eline su dökemem” dedi.

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