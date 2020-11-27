Dünya evine girmiş arkadaşlarınıza sıradan bir mesaj yerine evlilik tebriği mesajları ile güzel bir kutlama yapabilirsiniz. En güzel evlilik tebriği mesajları arıyorsanız haberimize göz atın.

Evlilik tebriği mesajları

Dünyayı seninle tanıdım. Seninle koştum, seninle oynadım. Kan bağım olmasa da benim kardeşim olduğunu unutma. Girdiğin bu yolda sana mutluluklar diliyorum.

Kardeşten öte canımı en iyi bilenim. Bir karar alıp girdiğin bu yolda sana mutluluklar diliyorum. Şen şakrak sabahlara uyanacağın, en güzel sesleri duyacağın, en tatlı gülüşlerinle güleceğin bir evlilik diliyorum.

Dostum, eşinle girdiğin bu yolda emin adımlarla yürüyeceğin, sarsılsan da yıkılmayacağın, birbirinizden aldığınız güçle yoluna her daim devam edeceğin bir yaşam diliyorum. Evliliğini en içten dileklerinle kutlarım.

Kıymetli dostum, sen benim için nasıl değerliysen, seni mutlu eden de öyle değerlidir. En güzel günleri birlikte yaşayacağınız, en güzel çiçekleri el ele koklayacağınız, en renkli bahçelerde birlikte yürüyeceğiniz bir ömür diliyorum. Mutluluklar dostum…

Beni dışarıda oynamaya çağırırken sesinde bulduğum neşeyi kaybetme. İlkbaharın ilk çiçeği açtığında gözündeki heyecanı yitirme. Eşini bulduğunu söylediğinde sözündeki kararlılıktan vazgeçme. Cennet gibi bir evlilik diliyorum can dostum.

Bazı arkadaşlar mesafelidir ancak evlilik tebrik mesajları göndermek gereklidir. Düğüne gidilememiş ya da alınacak hediyeye uygun yazı yazılamamışsa, en güzel arkadaşa evlilik tebrik mesajları sizler için hazırlandı:

Arkadaşım; Girdiğin bu yolda kıymet verdiğin insanla yürümenin keyfini yaşaman dileğiyle. Mutluluklar…

Her anını dolu dolu bir mutlulukla, her saniyeni aşkla geçirmeni diliyorum. Dünyanın en güzel evliliği senin olsun. Girdiğin bu yolda eşinle bir ömür mutluluklar…

Sonsuza kadar nefesin olacak kişiyle ömür boyu yürüyeceğin bu yolda mutluluklar diliyorum. Umarım girdiğin bu yolda ömür boyu çiçek bahçelerindeymişçesine huzurla yürürsün.

Kıymetli arkadaşım, sesindeki huzurun, kalbindeki mutluluğun, ruhundaki neşenin evliliğine sirayet etmesiyle cennet gibi bir ömür geçirmeni diliyorum. Umarım mutluluğun her saniye katlanarak artar. Neşeyle…

Yaşamın zorlukları karşısında birbirinize sarılarak yürüyeceğiniz, her an birbirinizi sevmeye devam edeceğiniz bir evliliğiniz olsun. Sonsuz saygı ve sınırsız sevgi ile yürüteceğiniz evliliğinizde mutluluklar diliyorum.

Her adımında senin ritmine ayak uyduracak, her saniyende seninle aynı nefesi soluyacak, her kararında hakkını verip arkanda duracak bir evlilik diliyorum. Mutluluğun daim olsun canım arkadaşım.

Doğduğun gün dün gibi aklımda. Seni kucağıma ilk alışımda asla büyümeyeceğini düşünmüştüm. Kucağıma sığan minicik bir melektin. Şimdi büyüdün ve bir yola giriyorsun. Girdiğin yolda mutluluğun daim olsun can kardeşim.

Seninle ilk gittiğimiz piknikte saçlarına papatya takmıştım. Şimdi o papatyayı hayatının aşkı takacak. Tüm evliliğin papatya kadar güzel geçsin kardeşlerin en güzeli…

Dünyada bir insanın her halini bilecek iki kişi vardır. İlki ablası ikinci sevdiği. Ablan olmaktan gurur duydum, sevdiğini bulmana mutlu oldum. Yürüdüğün yolda mutluluk yanından ayrılmasın kardeşim.

Sen düştüğünde benim canım yanardı. Sen ağlarken ben üzülürdüm. Sen gülünce dünyalar benim olurdu canım kardeşim. Şimdi hayatının aşkını buldun ve ben dünyanın mutlu insanıyım. Evliliğin hep aynı huzurla sürsün kıymetlim.

Birbirimizin saçlarını ördüğümüz günlerden birbirimizin duvağını taşıdığımız günlere… Sıcak gülümsemeni daha da ısıtacak kişiyi bulduğun için çok mutluyum. Ömrün boyunca en güzel gülüşler senin olsun. Mutluluklar dilerim.

Hayatının kararını verdiğin kutsal bir adım atıyorsun. Attığın her adımda arkandayım kardeşim. Evliliğin en güzel halini yaşamanı dileğiyle…

Huzur ile evliliğinin hemhal olacağı, gülüşünün doğan güneşe rakip olacağı, eşinin sana en güzel kadın olacağı bir evlilik dilerim kardeşim. Ağabeyin seninle gurur duyuyor.

Nefes almanın en kolay yolu o nefesi başkasıyla paylaşmaktır kardeşim. Sen nefesinin ortağını buldun. Evliliğin, dünyada cennet olsun.

Bazen kardeş, bazen anne, bazen bizler için bir savaşçı haline gelen ablalarımıza özel evlilik tebrik mesajları kısa ancak anlamlı olmalıdır. Bu konuda en güzel seçeneklerimizle yanınızdayız. Sizler için derlediğimiz en anlamlı evlilik tebrik sözleri sizlerle!

Gözümü açtığımda yanımdaydın. İlk kez düştüğümde yanımdaydın. İlk kahkahamda yanımdaydın. Şimdi attığın adımda da ben senin yanındayım ablam. Mutluluklar diliyorum.

Yeri geldi anne oldun, bazen benim hakkımı savundun, bazen suçumu üzerine aldın. Hakkını ödeyemeyeceğimi bilerek yaşamanın minneti içindeyim. Her an mutluluğun artsın ablam. Evliliğin daim olsun.

Sakinliğimde kopan fırtınadan, gülüşümde saklı her bir hüzünden, ayakkabımın içindeki delik çoraptan, kısacası benim her halimden bir tek sen haberdarsın. Şimdi senin mutluluğundan da ben haberdarım. En güzel yılların şimdi başlasın. Çok mutlu ol ablam.

Ablaların en kıymetlisi, yürüdüğün yollarda çiçekler açsın. Sen dünya evine girerken umarım mutluluğun katlanarak artsın. Yüzünden gülüşünü eksik etmeyecek bir evlilik diliyorum. İyi ki varsın.

Muzip birer baba gibi bizi koruyup kollayan, aynı zamanda da en büyük yaramazlıklarımıza ortak olan ağabeyimiz evlendiğinde ona en güzel evlilik tebrik mesajını göndermek görevimizidir. Ağabeylere özel evlilik tebrik mesajlarını sizler için hazırladık:

Dünyanın en havalı ağabeyine dünyanın en mutlu evliliğini diliyorum. Umarım attığın her adım, bu evlilik kadar neşe dolu olur. Mutluluklar canım ağabeyim.

Baba gibi koruduğun, sahiplendiğin, tüm yaramazlıklarımda yanımda olduğun için teşekkürler ağabeyim. Senin en mutlu gününde de ben senin yanındayım ve hayatın boyunca yanında kalacağım. Evliliğinde huzurun daim olsun.

Bana nerede nasıl giyineceğimi sen öğrettin. Mahallenin çocuklarıyla nasıl başa çıkacağımı sen öğrettin. Nasıl gol atacağımı sen öğrettin. Şimdi öyle mutlu ol ki evlilik nasıl yürütülür senden öğreneyim. Mutluluğun sonsuz olsun canım ağabeyim.



