Evlilik teklifi almıştı! Zor günler yaşıyor

Şimdiden evlilik hazırlıklarına başlayan Can Maxim Mutaf'ın, ailesine ait bazı borçlardan dolayı evine ve son model milyonluk Maserati arabasının üstüne haciz konmuş. Takvim’in haberine göre, Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen haciz memurlarını karşısında görünce şok geçiren ve üzülen Can Maxim Mutaf, şimdilerde mallarına yapılan haczi kaldırmaya çalışıyormuş.



