Magazin Evlilik teklifi almıştı! Zor günler yaşıyor

Evlilik teklifi almıştı! Zor günler yaşıyor

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Evlilik teklifi almıştı! Zor günler yaşıyor

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi Can Maxim Mutaf, ailesine ait mallardan dolayı zor günler yaşıyor.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Şimdiden evlilik hazırlıklarına başlayan Can Maxim Mutaf'ın, ailesine ait bazı borçlardan dolayı evine ve son model milyonluk Maserati arabasının üstüne haciz konmuş. Takvim’in haberine göre, Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen haciz memurlarını karşısında görünce şok geçiren ve üzülen Can Maxim Mutaf, şimdilerde mallarına yapılan haczi kaldırmaya çalışıyormuş.


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