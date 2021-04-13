Aşk & İlişkiler Evlilik teklifini 5 yüzükle yapan adam viral oldu

Evlilik teklifini 5 yüzükle yapan adam viral oldu

Aşk & İlişkiler

Evlilik teklifini 5 yüzükle yapan adam viral oldu

Evlilik teklifi kimi zaman sade, kimi zaman gösterişli yapılabiliyor. Ancak şimdi bahsedeceğimiz kişi, sevgilisine öyle bir evlilik teklif etti ki, adeta 'çıtayı arşa çıkardı'. Sevgilisine 5 farklı yüzükle evlilik teklif eden adam, sosyal medyada viral oldu.

13 Nisan 2021, Salı 10:41 Son Güncelleme:
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ABD Atlanta’da Will isimli adam sevgilisi Miller’a beş farklı yüzükle evlenme teklif etti. Miller, “Beni helikopterle yeni bir tadıma götüreceğini söyledi. Bir çatıya vardık. Orada bizi bekleyen diğer arkadaşlarımızı görünce anladım. Ama beş yüzükle birden teklif almak hiç ummadığım bir durumdu” dedi. Yüzüklerin beşi de Miller’ın oldu. Çift, bu anları sosyal medyada paylaştı. Will’in sıra dışı bu teklifine ilginç yorumlar geldi.


https://www.instagram.com/p/CNQ1j-vA8tS/?igshid=1edts6lzntf1f


Bir grup Will’i bu jestinden dolayı tebrik edip “Çıtayı yükselttiğin için bizi zor durumda bıraktın dostum” esprisi yaptı.

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