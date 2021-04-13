Evlilik teklifini 5 yüzükle yapan adam viral oldu

ABD Atlanta’da Will isimli adam sevgilisi Miller’a beş farklı yüzükle evlenme teklif etti. Miller, “Beni helikopterle yeni bir tadıma götüreceğini söyledi. Bir çatıya vardık. Orada bizi bekleyen diğer arkadaşlarımızı görünce anladım. Ama beş yüzükle birden teklif almak hiç ummadığım bir durumdu” dedi. Yüzüklerin beşi de Miller’ın oldu. Çift, bu anları sosyal medyada paylaştı. Will’in sıra dışı bu teklifine ilginç yorumlar geldi.









Bir grup Will’i bu jestinden dolayı tebrik edip “Çıtayı yükselttiğin için bizi zor durumda bıraktın dostum” esprisi yaptı.