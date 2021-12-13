Türkiye Evlilik teklifini kabul etmedi, sokak ortasında acımasızca öldürüldü

Evlilik teklifini kabul etmedi, sokak ortasında acımasızca öldürüldü

Türkiye

Evlilik teklifini kabul etmedi, sokak ortasında acımasızca öldürüldü

Şanlıurfa'da 22 yaşındaki Selva El Hinedi evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

13 Aralık 2021, Pazartesi 13:31 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da Suriye uyruklu Selva El Hinedi (22) sokak ortasında göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Ekipler, yaptığı incelemede Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı.



SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılar sokakta hareketsiz yatan kadını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin Suriye uyruklu Selva El Hinedi olduğu belirledi. Suriyeli Selva'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi’nin sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti.

Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.


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