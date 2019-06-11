Evlilik vaadiyle 2 kadını kandırdı

Kocaeli'de mağdur iki kadının toplam 45 bin lira dolandırıldıklarını ifade ederek ihbarda bulunması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüpheli M.K’yi (32) İzmit’te gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, şüphelinin kadınlarla iş bulacağını belirterek tanıştığı, daha sonra sevgili olduğu öğrenildi.

BİRBİRLERİNİ SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜLER

Şüpheli M.K’nin evlilik vaadiyle kadınların birinden 5 bin, diğerinden de 40 bin lira aldığı, kadınların dolandırıldığını ise birbirlerini şüphelinin sosyal medya hesaplarında görüp tanışmalarının ardından anladıkları belirtildi.

AA