Türkiye Evlilik vaadiyle dolandırdılar, çeteye operasyon

Evlilik vaadiyle dolandırdılar, çeteye operasyon

Türkiye

Evlilik vaadiyle dolandırdılar, çeteye operasyon

Denizli'de iki kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 5 şüphelinde 4'ü tutuklandı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 13:03 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Beyağaç ilçesinde yaşayan V.Ş. ve Kale ilçesinde yaşayan H.Y.'yi evlenme vaadiyle kandırıp toplam 30 bin lira para ve bir miktar ziynet eşyasını alıp kaçan, aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesine yönelik harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı 3 aylık araştırmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve bulundukları yerleri tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesini ardından Denizli, Muğla ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kadın şüpheliler M.Y. (42), H.Ç. (44), Ö.K. (23) ile erkek şüpheliler Ö.Ç. (45), H.Y. (65) yakalanarak gözaltına alındı. M.Y., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bu arada, dolandırıcılık üyelerinin ifadelerinde, kandırdıkları kişinin evine gittiklerinde, bir kadını evde bıraktıkları, evliliğe aracılık ettikleri için bir miktar para alıp evden ayrıldıkları belirtildi. Daha sonra ise evde kalan kadının bir bahane üretip evlenme vaadiyle kandırılan kişiyi evden gönderdiği, para ve altınları alıp kaçtığı ifade edildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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