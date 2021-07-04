Magazin Evlilik yolu göründü: Bu kez onu kaybetmek istemiyor

Evlilik yolu göründü: Bu kez onu kaybetmek istemiyor

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Evlilik yolu göründü: Bu kez onu kaybetmek istemiyor

Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak Hamptons'ta sevgilisi ile birlikte yürüyüş yaparken görüntülenen Affleck'in, Lopez'e doğum gününde evlilik teklif edeceği belirtildi.

04 Temmuz 2021, Pazar 23:55 Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık üç ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

"BU KEZ ONU KAYBETMEK İSTEMİYOR"

Sık sık paparazzilere mutluluk pozları veren aşıkların yakın zamanda birlikteliklerini evlilikle taçlandıracakları da konuşuluyor. OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtti.

EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR!

Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar" ifadelerini kullandı. 

Closer'a konuşan başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söyledi.

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