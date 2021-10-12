'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt (40), bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

İkili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda nişanlandı. Gece boyunca dans edip, eğlenen çifti, mutlu günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. Kurt ile İnci'nin nişan töreninden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.