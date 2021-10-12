Magazin Evlilik yolunda ilk adımı attı

Evlilik yolunda ilk adımı attı

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Evlilik yolunda ilk adımı attı

Umut Kurt, bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci ile Nişantaşı'ndaki bir mekanda nişanlandı. Ünlü oyuncu, "Bizi yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

12 Ekim 2021, Salı 20:05 Son Güncelleme:
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'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt (40), bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

İkili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda nişanlandı. Gece boyunca dans edip, eğlenen çifti, mutlu günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı. Kurt ile İnci'nin nişan töreninden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

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